02 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Флаг Латвии (2022) | Фото: Flickr / Luigi Mengato

В Совфеде предположили, что Прибалтика может "спровоцировать четвёртую большую войну в Европе"

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что прибалтийские страны "могут-таки спровоцировать четвёртую большую войну в Европе". Мнением политик поделился в своём Telegram-канале, который называется "Русский акцент".

"Латвия вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому. Ну, не хотят они мира с нами (в отличие от своих прозорливых предшественников). Прибалтийские соседи явно делают всё, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен, можем", - говорит сенатор.

Проблема, на его взгляд, состоит лишь в том, что "прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвёртую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе".

"Это уже не только дело их провинциального выбора. К тому же, агрессивные соседи должны знать, что тогда нам, возможно, придётся не просто расширить территорию специальной военной операции, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором. Не сомневаюсь, силы и средства для этого у Отечества есть. Но стоит ли, спустя 77 лет, затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?" - написал сенатор.

Вопрос он задаёт "не прибалтийским временщикам, а их заокеанским кураторам".

"В 1945 г. они были среди победителей лишь потому, что сражались на одной стороне с нами против общего врага – нацизма. А теперь хотите поддержать нациков XXI века войной с нами? Плохо кончите!" - подытожил сенатор.

Теги: Андрей Климов, сенатор, Совфед, Латвия, Литва, Эстония, война



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