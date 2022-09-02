02 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области начали досрочно выбирать губернатора

Сегодня, 2 сентября, на выборах губернатора Свердловской области началось досрочное голосование.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, оно проходит в труднодоступных и отдаленных местностях Ивдельского городского округа. Первыми в нем приняли участие жители поселка Глухарного, где зарегистрировано всего 20 избирателей. Также сегодня голосуют избиратели поселка Бурмантово.

В пункты для голосования выехали члены участковых избирательных комиссий №1813 и 1816. Для этого задействован железнодорожный и водный транспорт, а также автомобили высокой проходимости. Всего в пунктах в ТОМ Ивдельского городского округа за три дня смогут проголосовать порядка 180 избирателей.

Завтра, 3 сентября, голосуют жители труднодоступных поселков Понил, Пакина, Вижай и Ушма. После этого организаторы выборов поедут к жителям поселка Шипичный. А 4 сентября досрочно проголосуют все 134 избирателя избирательного участка №880 Таборинского района (деревня Унже-Павинская).

Голосование по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Как уточнили в избиркоме, досрочное голосование на выборах свердловского губернатора пройдет со 2 по 10 сентября исключительно в труднодоступных и отдаленных местностях. За это время будет проведено голосование групп избирателей на 85 избирательных участках в 155 отдаленных населенных пунктах. Общая численность избирателей составляет 7 тысяч 107 человек. Подсчет голосов и установление итогов будут сделаны сразу после окончания голосования.

Как сообщало Накануне.RU, Единый день голосования пройдет в Свердловской области 11 сентября. Ранее председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко поделилась своими ожиданиями от предстоящих выборов.

Теги: губернатор, выборы, избирком, досрочное голосование



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