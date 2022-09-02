02 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
монеты (2022) | Фото: Управление МВД РФ по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала мошенников-нумизматов, торговавших "раритетными" монетами

В Екатеринбурге задержаны двое потенциальных лжеантикваров, подозреваемые в продаже "раритетных" монет, на деле являющихся не более чем сувенирной продукцией. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

"Сотрудники полиции напоминают гражданам о недобросовестных "нумизматах", которые занимаются сбытом якобы старинных монет. На самом же деле под видом антиквариата покупатели за несколько тысяч рублей получают сувенирную продукцию, не имеющую практически никакой ценности", - отметили в полиции.

монеты(2022)|Фото: Управление МВД РФ по Екатеринбургу

Злоумышленники, не переживая, что их раскроют, торговали прямо на улице и без оформления каких-либо документов. В итоге на подозрительных мужчин, пытающихся реализовать столь же подозрительный товар заявили в полицию.

Оба задержанных 1985 и 1995 годов рождения оказались жителями Троицка (Челябинская область). При них были обнаружены упомянутые свидетелем монеты. Сейчас обоих проверяют на причастность к похожим противоправным деяниям.

мошенники-нумизматы(2022)|Фото: Управление МВД РФ по Екатеринбургу

мошенники-нумизматы(2022)|Фото: Управление МВД РФ по Екатеринбургу

Полиция просит горожан быть бдительными и не приобретать товар сомнительного качества. В случае встречи с подозрительными торговцами, полицейские рекомендуют обращаться в органы внутренних дел, что поможет оперативно отреагировать и пресечь незаконные действия.

Теги: Екатеринбург, полиция, злоумышленник, нумизмат, монета



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