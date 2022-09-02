02 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Сельскохозяйственная техника (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинской области собрали более 1 млн тонн зерна

В Челябинской области собрали 1 млн 19 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

В прошлом году за аналогичный период было собрано почти в два раза меньше. Сбор больше прошлогоднего обеспечивается за счет урожайности, которая к уровню прошлого года также выше в два раза и составляет 16,7 центнера с гектара.

Также в настоящий момент убрано 3% картофеля и 17% полевых овощей. Собрано в общей сложности 5,5 тыс. тонн капусты, картофеля, свёклы, моркови.

Теги: зерно, урожай, овощи,



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