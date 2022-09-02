02 Сентября 2022
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Наука и техника За рубежом
Фото экзопланеты HIP 65426 b. (2022) | Фото: NASA

NASA опубликовало первое в истории фото планеты за пределами Солнечной системы

NASA опубликовало первый в истории фотоснимок планеты за пределами Солнечной системы. Фото было сделано телескопом "Джеймс Уэбб".

На фото представлена планета HIP 65426 b. Это газовый гигант, не имеющий твердой поверхности (и, вероятно, никаких форм жизни). Изображение представлено в разных диапазонах инфракрасного света.

По данным NASA, HIP 65426 b примерно в 6-12 раз больше Юпитера. Планета совсем юная – ей от 15 до 20 млн лет. Для сравнения: Земле около 4,5 млрд лет.

Также HIP 65426 b находится примерно в 100 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца.

Астрономы обнаружили планету в 2017 году с помощью прибора SPHERE на гигантском телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Первые изображения были получены с использованием коротких инфракрасных волн света.

HIP 65426 b находится примерно в 385 световых годах от Земли.

Фото экзопланеты HIP 65426 b.(2022)|Фото: NASA

Теги: nasa, планета, фотография



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