Компания "Уралкалий" сообщила о текущем статусе выплат по облигациям участия в займе с погашением в 2024 году

Компания "Уралкалий" сообщила о текущем статусе выплат по облигациям участия в займе с погашением в 2024 году. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, изменения коснутся условий обслуживания - возможность проведения прямых платежей и отсрочки выплат процентов за апрель на пять месяцев.

Держатели облигаций, которые владеют более 75% совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении долговых бумаг, 31 августа подписали резолюцию, дав "Уралкалию" согласие и уполномочив его производить любую выплату процентов или суммы основного долга или обеспечить, чтобы такая выплата процентов или суммы основного долга была произведена напрямую (или через соответствующие клиринговые системы или других финансовых посредников) определенным держателям облигаций в соответствии с измененной механикой платежей.

"Выплаты будут производиться в пользу держателей облигаций, являющихся депонентами НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" ("НРД") или иных российских депозитариев, у которых есть счет в Euroclear и Clearstream, Luxembourg. По состоянию на 10-й рабочий день до соответствующей даты платежа по облигациям ("дата закрытия реестра") (включая тех держателей облигаций, которые перевели свои облигации на счет, открытый в ином российском депозитарии до наступления даты закрытия реестра) производятся напрямую "Уралкалием" или финансовым посредником или иным платежным агентом в России, которых "Уралкалий" может привлечь по своему единоличному усмотрению", - говорится в сообщении.

Выплаты производятся в рублях по курсу Центробанка РФ (на дату соответствующего платежа) в пользу НРД или соответствующего иного российского депозитария. Соответствующие платежные обязательства по займу и облигациям будут считаться исполненными в момент получения средств НРД или иными российскими депозитариями.

Выплаты в пользу всех остальных держателей "Уралкалий" будет вести по первоначальным условиям облигаций. При этом сумма платежа будет уменьшена на часть, выплаченную владельцам, учет прав которых ведется в российской инфраструктуре. Платеж должен быть произведен "Уралкалием" в пользу эмитента при условии получения всех соответствующих разрешений от иностранных и российских органов власти ("Компетентные органы"), которые могут потребоваться для таких платежей в соответствии с первоначальными условиями облигаций. В этом случае такой платеж должен быть произведен в течение 10 рабочих дней с даты, когда "Уралкалий" по своему единоличному усмотрению определит, что все соответствующие разрешения получены. Платежные обязательства по займу будут считаться исполненными после списания средств с российского банковского счета "Уралкалия".

Кроме того, "Уралкалий" получил согласие держателей облигаций на отсрочку выплаты процентов по займу, подлежащих выплате 22 апреля 2022 года, и процентов по облигациям, подлежащих выплате 22 апреля 2022 года, и ее осуществление (в соответствии с измененной механикой платежей) 15 сентября 2022 года ("дата платежа") без начисления каких-либо дополнительных процентов или процентов за просрочку, подлежащих уплате в связи с такой отсрочкой и осуществлением выплат в дату платежа.