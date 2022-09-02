Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов под видом журналистов. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, замысел киевских властей был раскрыт, шпионы и диверсанты на территорию Запорожской АЭС не были допущены.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с несколькими членами миссии покинули Запорожскую АЭС. При этом 8-12 экспертов на объекте остались. Специалисты организации в сопровождении сотрудников Росатома осмотрели территорию станции. Эксперты должны были ознакомиться с рабочим залом АЭС, а затем посетить реакторы.