В Челябинске будут судить водителя, который сбил двух женщин и коляску с ребенком на остановке

В Челябинске будут судить водителя за наезд на двух женщин и детскую коляску с ребенком на остановке общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что вечером 9 марта водитель FAW X80 выехал на красный сигнал светофора на пересечении проезжих частей по улице Братьев Кашириных, где совершил столкновение с автомобилем AUDI Q3, водитель которого завершал маневр поворота налево на прилегающую территорию.

После удара FAW X80 вылетел на остановку, где совершил наезд на двух женщин, а также детскую коляску, в которой находился годовалый ребенок. В результате ДТП 33-летняя женщина и ребенок не пострадали, 52-летняя женщина погибла.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.