В Чите начали проверку из-за грамот с украинским гербом в детском саду

В Чите городской комитет образования проводит проверку из-за инцидента с грамотами, которые выдали воспитанникам одного из детских садов. На грамотах был размещен герб Украины, что вызвало удивление у родителей.

"В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку", - цитирует ИА Чита.Ру представителя минобразования Забайкальского края.

В детском саду, где допустили ошибку, ранее уже заявили, что "украинские" грамоты у детей заберут и выдадут взамен новые. А ошибку в заведении объяснили тем, что сотрудники "не глядя" скачали из интернета первый попавшийся макет грамоты.