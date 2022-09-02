02 Сентября 2022
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Грамоты с украинским гербом, которые раздавали детям читинского детского сада (2022) | Фото: telegram-канал Babr Mash / t.me/babr_mash

В Чите начали проверку из-за грамот с украинским гербом в детском саду

В Чите городской комитет образования проводит проверку из-за инцидента с грамотами, которые выдали воспитанникам одного из детских садов. На грамотах был размещен герб Украины, что вызвало удивление у родителей.

"В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку", - цитирует ИА Чита.Ру представителя минобразования Забайкальского края.

В детском саду, где допустили ошибку, ранее уже заявили, что "украинские" грамоты у детей заберут и выдадут взамен новые. А ошибку в заведении объяснили тем, что сотрудники "не глядя" скачали из интернета первый попавшийся макет грамоты.

Грамоты с украинским гербом, которые раздавали детям читинского детского сада(2022)|Фото: telegram-канал Babr Mash / t.me/babr_mash

Теги: детский сад, украинский герб, грамота



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