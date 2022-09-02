02 Сентября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: РН-Юганскнефтегаз

"РН-Югнанскнефтегаз" и сотрудников предприятия вновь отметили на "Черном золоте Югры"

В Ханты-Мансийске ко Дню нефтяника наградами отметили заслуженных работников отрасли, а также победителей конкурса "Черное золото Югры". Среди награжденных – сотрудники "РН-Юганскнефтегаза".

На конкурсе "Черное золото Югры" среди нефтедобывающих предприятий цех по добыче нефти и газа № 16 ООО "РН-Юганскнефтегаз" завоевал первое место. Подразделение отметили в номинации "Лучший нефтепромысел Югры по итогам 2021 года". Награду от лица коллектива получил начальник цеха Геннадий Дмитриев.

Еще одну награду конкурса вручили сотруднику цеха по добыче нефти и газа № 12 Приобского региона Дмитрию Кочергину. Нефтяник отличился в номинации "Лучший оператор по добыче нефти и газа" и занял второе место. Для Дмитрия это первая награда на "Черном золоте Югры".

"Я работаю оператором уже восемь лет – с 2014 года. Ранее побеждал на различных этапах конкурсов "Лучший по профессии", участвовал во всероссийском этапе. Для меня большая честь стать одним из призеров, ведь в этой стезе трудится немало достойных мастеров своего дела. Думаю, для компании тоже важно, когда сотрудники подтверждают свою высокую квалификацию. Работа оператора сегодня очень интересная и совсем не скучная, как может показаться на первый взгляд. На месте не сидишь, всегда что-то новое. Кроме того, с учетом технологического прогресса и модернизации производства важно постоянно учиться, осваивать новые компетенции", – говорит Дмитрий Кочергин.

(2022)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

(2022)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

(2022)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Саму компанию также отметили на конкурсе. "РН-Юганскнефтегаз" вошел в число призеров в номинациях "Самое динамично развивающееся предприятие с годовым объемом добычи свыше 5 млн тонн нефти" и "За сотрудничество с коренным населением".

Еще три сотрудника предприятия получили награды от губернатора Югры Натальи Комаровой. Почетную грамоту за добросовестный труд вручили Ренату Сулейманову, а благодарственные письма – Сергею Бардаку и Сергею Толстых.

"Приятно, что мой труд отмечен на таком уровне. Я работаю электромонтером по ремонту электрооборудования для добычи нефти и газа на Приобском месторождении уже 20 лет. С коллегами мы всегда достойно представляем родное предприятие на различных конкурсах и мероприятиях – об этом говорит множество наград. За много лет в профессии могу заметить, что отрасль меняется, развиваются технологии, приходят инновации, многие процессы автоматизируются. Это облегчает наш труд, делает его более высокотехнологичным, безопасным, повышает качество и надежность работы оборудования", – рассказал Сергей Толстых.

Нефтяников с праздником поздравил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что работа представителей отрасли особенно важна для экономики страны. Сегодня, подчеркнул Новак, в условиях внешнего давления как на экономику, так и на нефтегазовый комплекс России, сообществу важно объединиться, чтобы преодолеть все вызовы. 

"Вы, нефтяники, обеспечиваете граждан и промышленность энергетическими ресурсами, причем не только в России, но и за рубежом. Развиваются перспективные направления. Расширяется производство сжиженного природного газа и применения газа в качестве моторного топлива. Открываются новые нефтегазохимические предприятия. Внедряются цифровые технологии, повышается экологичность производства. Особое внимание по поручению президента России уделяется газификации регионов страны. Сегодня важно объединить наши усилия и компетенции, сплотиться и сообща преодолеть текущие вызовы на пути к дальнейшему развитию отрасли. Уверен, у нас это получится", – добавил Александр Новак.

Отметим, что в рамках конкурса "Черное золото Югры" в Ханты-Мансийск прибыл полпред в УрФО Владимир Якушев. Он провел встречу с главами нефтяных компаний, губернатором ХМАО – Югры Натальей Комаровой и первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

 

Теги: РН-Юганскнефтегаз, награждение



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