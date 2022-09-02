02 Сентября 2022
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Политика За рубежом
(2004) |

США отказываются вести диалог по ДСНВ до возобновлений инспекций ядерных объектов, - Reuters

Власти США не намерены вести переговоры по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с Россией, пока не возобновятся инспекции ядерных объектов на российской и американской территориях. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.

США и Россия договорились прекратить инспекции стратегических ядерных объектов друг друга в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

По словам источника в СНБ, первым шагом должно стать возобновление инспекций в соответствии с новым договором СНВ. Он подчеркнул, что США "пытаются работать с русскими в этом направлении".

Представитель Госдепа заявил об аналогичных условиях, пишет Regnum.

2 августа Россия официально проинформировала США по дипломатическим каналам о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по этому документу.

МИД РФ пояснил, что Москва вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории.

Теги: сша, россия, дснв



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