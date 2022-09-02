Штайнмайер призвал изолировать делегацию РПЦ на Ассамблее ВСЦ, но безуспешно

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на открытии Ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ) в Карлсруэ, где заявил, что участие в этом мероприятии делегации РПЦ нежелательно. Он обвинил РПЦ в причастности к "преступлениям" на Украине и призвал отстранить ее делегацию.

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний (Севрюк) отметил, что призыв Штайнмайера является примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на "старейшую межхристианскую организацию".

Генсек ВСЦ протоиерей Иоанн Саука подчеркнул важность присутствия на Ассамблее представителей РПЦ. Он заверил, что делегация РПЦ не будет подвергаться никакой дискриминации. Эта площадка открыта для всех, и политике там не место.

РПЦ вступила в ВСЦ в 1961 году по политическим соображениям, когда Никитой Хрущевым был взят курс на сближение с Западом. Среди православных христиан поддержки нахождению РПЦ в этой организации нет.