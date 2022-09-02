В Перми перевозчик оплатил миллионные проценты за пользование чужими деньгами

Пермский перевозчик оплатил миллионные проценты за пользование чужими деньгами, сообщили Накануне.RU в УФССП Прикамья.

В 2015 г. бизнесмен заключил договор с городским департаментом дорог и транспортом на обслуживание автобусного маршрута №13 площадь Дружбы - микрорайон Нагорный. В подвижном составе маршрута участвовали 11 автобусов еще одного бизнесмена, с которым было заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по перевозке пассажиров. Стороны договорились, что деньги, вырученные от продажи билетов на маршруте, будут предоставляться исполнителю в полном объеме.

А для того, чтобы компенсировать недополученные доходы от перевозки отдельных категорий граждан, между двумя предпринимателями также был заключен договор уступки права, по условиям которого одна сторона должна была переводить второй стороне половину денег, полученных от продажи проездных билетов и социальных проездных, а также 50% средств, субсидированных Департаментом дорог и транспорта краевой столицы. Но денег перевозчик так и не получил, хотя свои обязанности по соглашению о перевозке пассажиров исполнял исправно. Свои права он решил отстаивать в суде и потребовал взыскать проценты за пользование средствами, которые принадлежали ему согласно договору уступки прав.

По решению суда бизнесмен, занимающийся пассажирскими перевозками, обязан был выплатить порядка 5 млн руб. процентов.

"После возбуждения исполнительного производства должник был уведомлен о мерах принудительного исполнения, которые могут быть применены к нему в том случае, если он не исполнит законные требования судебного пристава в установленный законом срок. Опасаясь штрафных санкций, мужчина перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет службы судебных приставов. После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением", - говорится в сообщении.