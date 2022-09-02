Глава депобра Екатеринбурга приехал в школу, куда на линейку явился подросток в женском платье

В гимназию №108 им. Василия Татищева прибыл глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Напомним, что именно в этом учреждении обучается 7-классник, который решил прийти на праздничную линейку в женской школьной форме.

Как сообщает "4 Канал", по данному факту была организована проверка, итоги которой будут озвучены по завершению анализа ситуации.

Вчера, 1 сентября, подросток шокировал учеников, педагогов и родителей, явившись в учебное учреждение в платье. Дети легко восприняли действия одноклассника, расценив их как шутку, однако родители и педагоги были весьма обеспокоены таким поведением, предположив, что подросток мог пропагандировать движение ЛГБТ.

Дозвониться до школы пока не представляется возможным. В департаменте образования города отказываются комментировать инцидент, отмечая, что Константин Шевченко "может посетить любое учебное учреждение в любой время".