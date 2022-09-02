02 Сентября 2022
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Экономика В России
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Обошлись "малой кровью": убытки российских банков за первые полгода 2022 составили 1,5 трлн рублей

Банк России впервые с января раскрыл данные о финансовом положении отечественных банков. За первые шесть месяцев 2022 года убытки составили 1,5 трлн руб. До этого регулятор публиковал отчетность в январе – тогда речь шла о чистой прибыли, она составляла 164 млрд руб. В марте ЦБ разрешил банкам засекретить финансовую отчетность.

По итогам полугодия убытки несут не все банки, а только примерно четверть из них, рассказал в интервью РБК зампред правления Центробанка Дмитрий Тулин. То есть речь идет примерно о 80 банках из более чем 300, но большая часть из убыточных – это крупные кредитные организации.

Тулин назвал и основные факторы роста убытков. Это операции с иностранной валютой – убытки генерировались из-за огромной волатильности курса рубля. Банки теряли деньги и на ослаблении национальной валюты, и на ее резком укреплении.

Впрочем, в ЦБ считают, что все произошедшее – "малая кровь", которой обошлись российские банки. В прошлом году сектор показал рекордную прибыль, также банки имеют запасы капитала.

Теги: убытки, финансовая отчетность, центробанк, банки



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