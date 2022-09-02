02 Сентября 2022
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Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

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Общество В России Крым
Взрыв в поселке Новофедоровка в Крыму (2022) | Фото: ТАСС/Стрингер

Ущерб от детонации снарядов в Крыму превысил 700 млн рублей, - Аксенов

Объем ущерба, причиненного в результате детонации снарядов в Крыму, оценивается в 700 млн рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Общий объем ущерба, предварительно, который мы отправили в правительство Российской Федерации сегодня, составляет более 700 миллионов рублей», - сказал он в интервью местному телеканалу "Миллет".

По словам Аксенова, в результате взрывов в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем повреждения получили более 4 тысяч зданий.

Пострадало более 4,5 тысяч человек. 1367 человек уже получили компенсации, более 1 тысячи получили по 10 тысяч рублей.

В результате взрывов на военной базе 9 августа погиб один человек, пострадали 15. В Новофедоровке был введен режим ЧС муниципального масштаба.

Ранее в Минобороны заявили, что на военном аэродроме в Сакском районе сдетонировали боеприпасы, при этом огонь по ним не велся, то есть взрывы начались не в результате атаки ВСУ.

Теги: крым, детонация снарядов, аксенов



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