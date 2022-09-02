В Нижнем Тагиле разыскивают рецидивиста по прозвищу "Дима Лысый"

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают рецидивиста Дмитрия Клюкина по прозвищу "Дима Лысый". Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское". Мужчину 1986 г.р. подозревают в совершении тяжкого преступления.

Ранее Клюкин уже привлекался к уголовной ответственности, а последний раз был осужден в 2021 году. Тогда за совершение кражи он получил 1 год условно с испытательным сроком также на 1 год, который закончился в мае текущего года.

МУ МВД России "Нижнетагильское" просит всех, кто располагает информации о местонахождении разыскиваемого, обращаться в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону (3435)97-65-02 или на линию 02.