02 Сентября 2022
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Полиция во время профилактического мероприятия &quot;Нелегальный мигрант&quot; в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле разыскивают рецидивиста по прозвищу "Дима Лысый"

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают рецидивиста Дмитрия Клюкина по прозвищу "Дима Лысый". Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское". Мужчину 1986 г.р. подозревают в совершении тяжкого преступления.

Ранее Клюкин уже привлекался к уголовной ответственности, а последний раз был осужден в 2021 году. Тогда за совершение кражи он получил 1 год условно с испытательным сроком также на 1 год, который закончился в мае текущего года.

МУ МВД России "Нижнетагильское" просит всех, кто располагает информации о местонахождении разыскиваемого, обращаться в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону (3435)97-65-02 или на линию 02.

Теги: Нижний Тагил, розыск, рецидивист, Дима Лысый



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