UnionPay ввел ограничение в работе своих карт с российскими санкционными банками

Из-за опасений вторичных санкций китайская платежная система UnionPay ввела ряд ограничений на работу с российскими банками-эквайерами. Это касается тех компаний, которые находятся под санкциями западных стран: теперь в их POS-терминалах (терминалы в магазинах и т.п., принимающие платежи) нельзя расплатиться картами UnionPay, выпущенными иностранными банками, передает РБК со ссылкой на источники на рынке.

"Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay", — рассказал источник на платежном рынке.

UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но весной стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким банкам.