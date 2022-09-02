02 Сентября 2022
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Марат Хуснуллин (2020) | Фото: government.ru

Марат Хуснуллин приедет в Екатеринбург на открытие ЕКАДа

На открытие заключительного отрезка ЕКАДа в Екатеринбург приедет зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

По его словам, открытие участка дороги запланировано на 8-9 сентября. Ранее СМИ также сообщали, что в уральскую столицу может приехать и глава государства Владимир Путин.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сам звал президента РФ на открытие кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге. Еще в апреле власти обещали открыть движение по третьему пусковому комплексу ЕКАД в ноябре 2022 года. На тот момент было завершено уже две трети работы.

Теги: Хуснуллин, Екатеринбург, ЕКАД



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