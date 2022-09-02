В Югре в ДТП пострадали четыре человека, в том числе трехлетний ребенок

В Югре в ДТП пострадали четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции округа.

Авария произошла накануне днем, на 776 км автодороги "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск", в Нефтеюганском районе.

"50-летний водитель автомобиля "Ниссан", при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю "Нива", движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. Затем автомобиль отбросило на остановившийся Камаз", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Ниссана, его 3-летний пассажир, а также два пассажира ВАЗа получили травмы. Все участники автоаварии были пристегнуты ремнями, а ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве.