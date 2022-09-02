Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен, - Новак

Россия перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые выступят за установление потолка цен на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он пояснил, российская сторона не согласна работать на нерыночных условиях, пишет Regnum. Новак подчеркнул, что потребители энергоносителей, в первую очередь, столкнутся со сложностями после введения лимита цен.

Ожидается, что 2 сентября министры финансов стран G7 обсудят возможность ввести предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты. Газета The Wall Street Journal сообщила, что инициатива будет одобрена.