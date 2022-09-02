02 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц отказался форсировать отказ от российского газа в ущерб Германии

Германия не планирует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу", — пояснил он.

Как отметил Шольц, ФРГ своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, сокращении потребления и о поиске возможной замены российским энергоносителям в других странах.

Канцлер выразил уверенность, что ФРГ, "вероятно, справится этой зимой", даже если будет совсем тяжело, пишет Regnum.

Ранее газета The Telegraph писала, что Шольц рискует потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране.

Журналист Дэниел Джонсон обратил внимание на то, что ФРГ в данный момент переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов. Он отметил, что в ФРГ ищут виновных в принятии давнего "катастрофического решения" об отказе от атомных электростанций, "из-за которого Германия попала в полную зависимость от России".

Теги: шольц, газ, германия



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