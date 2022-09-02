В проливе Босфор сняли с мели украинский сухогруз с зерном

В проливе Босфор удалось снять с мели балкер, зафрахтованный для перевозки украинского зерна.

Судно Lady Zehma вышло из Черноморска (Украина) и пришло в Стамбул, где, согласно "зерновой сделке", совместный мониторинговый центр проводит досмотр сухогрузов с украинским зерном.

По данным Maritime Executive, в Босфоре у судна возникли проблемы с рулевым управлением. Балкер попытался бросить якорь, чтобы произвести ремонт, но дрейф продолжился, и в какой-то момент корабль сел на мель в 40 метрах от пляжа Бебек в Стамбуле.

Экипаж начал подавать звуковые сигналы, опасно приблизившись к берегу. Это, впрочем, не отпугивало людей на берегу, которые начали снимать происходящее на видео и выкладывать в соцсетях.

Главное управление береговой безопасности Турции направило на место происшествия спасательные буксиры. Также техническая команда поднялась на борт сухогруза и помогла устранить неполадки. На все время ремонта пролив был закрыт для движения из соображений безопасности.

В конце августа стало известно, что Турция впервые за 39 лет увеличивает сбор за проход судов по проливам Босфор и Дарданеллы. Власти страны указали на то, что действуют в соответствии с Конвенцией Монтрё, регулирующей движение судов по проливам. Плата за проход увеличилась сразу в пять раз, что вызвало возмущение участников судоходного процесса. Согласно Конвенции Монтрё, Турция может взимать оплату за работу маяков, спасательных и медицинских судов в проливах.