02 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
градусник, холод в квартире (2020) | Фото: ОНФ Челябинской области

В Екатеринбурге пришло похолодание. Температура воздуха опустится до +6

В Екатеринбурге закончилось лето в прямом смысле этого слова. С наступлением сентября погода в городе стала резко ухудшаться и уже к этим выходным температура воздуха должна опуститься до +6 градусов.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в эту субботу осадков не предвидится, хотя и будет облачно. Днем температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Ночью же опустится до плюс 12-14 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ночью воскресенья ожидается похолодание до плюс 6-8 градусов, днем - потепление до плюс 14-16 градусов. Осадков также не предвидится.

Напомним, что в ГУ МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 2 сентября включительно. По информации синоптиков, днем сегодня местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, ливни, крупный град.

При этом в отдельных районах Свердловской области 2 сентября все еще сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Теги: Екатеринбург, температура, похолодание



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