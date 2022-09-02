В Челябинской области автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

В Челябинской области автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла на автодороге Кулуево – Айбатово. Водитель Форд Фьюжн не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Машина врезалась в дерево.

"Удар в стоявшее у обочины дерево был такой силы, что Форд "сложился" пополам. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент спасатели областной ПСС и сотрудники пожарной охраны сняли авто со ствола дерева, и только потом смогли произвести деблокировку погибшего 40-летнего водителя из кабины", - рассказали в пресс-центре.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.