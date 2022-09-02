02 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Аргентина, флаг (2014) | Фото:1prime.ru

Глава Кубы направил слова поддержки пережившей нападение вице-президенту Аргентины

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил слова поддержки вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер после нападения на неё.

"Со стороны Кубы мы огорчены попыткой убийства Кристины Киршнер, мы выражаем нашу солидарность вице-президенту, правительству и аргентинскому народу", - написал Бермудес в Twitter, его цитирует РИА Новости.

Напомним, в четверг вооружённый человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет. Политик не пострадала.

Теги: Куба, Аргентина, Мигель Диас-Канель Бермудес Кристина Киршнер



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