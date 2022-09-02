02 Сентября 2022
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

"Яндекс" просит "АвтоВАЗ" об увеличении поставок автомобилей для такси

Компания "Яндекс" попросил "АвтоВАЗ", а также производителей автомобилей BAIC Group и Chery из Китая об увеличении поставок  транспорта для лизинговых компаний, с которыми работает "Яндекс.Такси".

Как говорится в письме директора по развитию бизнеса "Яндекса" Ивана Запольского в адрес президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, Lada эффективно используются в сервисе "Яндекс.Такси" и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства. Отмечапется, что ежегодно для обновления таксопарка компании требуется более 50 тыс. автомобилей.

"Яндекс" ищет поставщиков автомобилей для партнерских таксопарков, чтобы избежать скорого дефицита машин — в компании опасаются, что он случится через год. Также ведутся переговоры с белорусским автоконцерном Unison.

"Яндекс" выступит посредником между таксопарками и автоконцернами, гарантируя производителям спрос на большие партии машин, а таксопаркам — наличие транспорта у лизинговых компаний для обновления парка, сообщает Forbes.

Напомним, все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси в России будут обязаны составлять личные рейтинги водителей.

Теги: Яндекс, такси, автомобили



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