СМИ: Росавтодор передумал строить турбокольцевые перекрестки за городом

Росавтодор отказался от идеи применять на загородных трассах необычные для страны турбокольцевые перекрестки, которые можно было бы проезжать без существенного снижения скорости.

Возможность применения турбоколец планировалось закрепить в новом ГОСТе. Однако разработчики документа отказались от идеи после анализа зарубежной практики.

Так, нововведение может спровоцировать пробки и аварийность. Несмотря на решение Росавтодора, городские власти по-прежнему могут применять турбокольца. В частности, власти Москвы считают такой способ организации движения удачным и повышающим пропускную способность дорог, сообщает "Коммерсант".