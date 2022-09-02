Памфилова: Иностранные наблюдатели не будут участвовать в едином дне голосования

Иностранных наблюдателей не будет на предстоящих выборах в России.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, согласно международным договорам, они должны присутствовать только на федеральных выборах. По ее словам, этого не предусматривают международные договоры. Как напомнила Памфилова, иностранные наблюдатели присутствовали на выборах в Госдуму в 2021 году и на выборах главы государства.

Председатель отметила, что иностранные эксперты проявляют большой интерес к российским выборам, так как в нашей стране "беспрецедентное количество инноваций" в электоральной сфере, сообщает "РЕН ТВ".

Единый день голосования пройдет 11 сентября. В 14 субъектах состоятся выборы губернаторов.