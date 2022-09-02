ЦБ РФ: валютные счета россиян фактически превратились в рублевые
Вклады в валюте граждан России фактически превратились в рублевые.
Как сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, трудности с проведением операций в иностранных деньгах изменили природу депозитных продуктов. "…Они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу", — сказал он.
Отмечается, что интересы россиян при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются также, как и при использовании рублевых.
Банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, но вот платежи "токсичной" валюте государств становятся все более проблематичными, сообщает РБК.