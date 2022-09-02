СМИ: торговые центры массово судятся с Zara и другими брендами группы Inditex

Торговые центры России в массовом порядке подают в суд на компании группы Inditex, в которую входят такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие.

В настоящее время заведено 32 дела. В числе самых дорогих споров — иск от самарского торгового центра, который требует от компании "Зара СНГ" возмещение вреда на сумму, превышающую 512 млн руб.

По словам экспертов, ТЦ нацелились на взыскание долгов и неустоек с группы и разрыв с ней отношений, чтобы сдать магазины другим арендаторам. В сумме по текущим делам компании хотят взыскать около 1 млрд руб.

Всего у Inditex в России работало около 500 торговых точек, сообщают "Известия".