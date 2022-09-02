02 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский упразднил делегацию в трехсторонней контактной группе

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил свои указы, касающиеся участия делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Документ об этом опубликован на сайте президента.

Речь идет об отмене шести указов 2020-21 годов, которые устанавливали состав делегации и регламентировали ее работу. Последний состав украинской делегации возглавлял бывший президент Украины Леонид Кравчук, который скончался в мае 2022 года. До этого в течение нескольких лет в ее состав входил другой бывший украинский лидер, Леонид Кучма.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию была сформирована летом 2014 года из уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России.

Теги: Зеленский, Украина



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