02 Сентября 2022
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Общество В России
Андрей Малахов Прямой эфир (2017) | Фото:youtube.com/Россия 1

СМИ: телеведущему Андрею Малахову принадлежит контрольный пакет акций санатория в Мурманской области

Российскому телеведущему Андрею Малахову принадлежит 51% долей в ООО "СГК "Изовела", которое владеет одноименным санаторно-гостиничным комплексом в городе Апатиты Мурманской области.

Оставшиеся доли на руках у генерального директора объекта Ольги Харитоновой и предпринимателя Алексея Минделя. Санаторий, расположенный рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр. Он включает в себя два корпуса на 88 номеров. На его территории  среди прочего располагаются ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, конференц-зал, открытый каток, банный и массажный комплекс.

Выручка комплекса по итогам 2021 года составляла 70,8 млн руб., чистая прибыль – 8,5 млн руб., сообщают "Ведомости".  

Теги: Малахов, санаторий



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