СМИ: телеведущему Андрею Малахову принадлежит контрольный пакет акций санатория в Мурманской области

Российскому телеведущему Андрею Малахову принадлежит 51% долей в ООО "СГК "Изовела", которое владеет одноименным санаторно-гостиничным комплексом в городе Апатиты Мурманской области.

Оставшиеся доли на руках у генерального директора объекта Ольги Харитоновой и предпринимателя Алексея Минделя. Санаторий, расположенный рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр. Он включает в себя два корпуса на 88 номеров. На его территории среди прочего располагаются ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, конференц-зал, открытый каток, банный и массажный комплекс.

Выручка комплекса по итогам 2021 года составляла 70,8 млн руб., чистая прибыль – 8,5 млн руб., сообщают "Ведомости".