Правительство РФ не согласовало заморозку тарифа "Платона" на 2023 год

Министерства и ведомства правительства России пока не согласовали заморозку тарифа системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" на 2023 год, о которой просили перевозчики и деловые объединения.

Так, против такого моратория выступило Министерство транспорта РФ. Оно оценило объем выпадающих доходов бюджета в случае реализации инициативы в 7 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, в июле предпринимательские объединения направили письмо на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о моратории на индексацию тарифа системы "Платон" на 2023 год. Отмечается, что заморозка позволит не увеличивать транспортную составляющую в конечной цене товаров.