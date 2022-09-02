Бассейн, современные лаборатории, кванториумы: Губернатор Югры участвовала в общественной приемке новой школы в Сургутском районе

В Нижнесортымском Сургутского района 1 сентября открылась современная школа на 1100 мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Новая школа стала первым образовательным учреждением, построенным по концессионному соглашению. Стоимость этого суперсовременного образовательного объекта составила чуть менее 1, 9 млрд рублей. Большая часть, более 1,6 млрд рублей - это финансирование Ханты-Мансийского автономного округа и более 242,8 млн рублей составили средства из бюджета Сургутского района.

Новое здание с безбарьерной средой - в нем смогут обучаться ученики с ограниченными возможностями здоровья.

Участие в приемке приняли депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, губернатор Югры Наталья Комарова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Гости оценили созданную в школе среду для развития молодежи. 25 метровый бассейн, несколько спортзалов, лаборатории с новейшим оборудованием: VR-очки, роботехника, медиа-зона, далеко не каждое учреждение может этим похвастаться.

Губернатор Югры Наталья Комарова поинтересовалась у старшеклассников планами на будущее. Многие из них ответили, что планируют продолжать жить в Югре после учёбы в вузах.

"Важно, что вы потом вернётесь к нам. В любом случае будущее нашей страны в ваших руках", - обратилась к будущим выпускникам губернатор округа.

Увиденное в новой школе впечатлило, как педагогов, учеников, так и гостей, участвовавших в приемке новейшего образовательного учреждения.

"Конечно, я ожидала увидеть хорошую качественную школу, потому что государство сейчас этому уделяет внимание, чтобы образование было качественное, чтобы ребята могли использовать все возможности, чтобы получать глубокие знания. Потом эти знания ребята смогут применять на практике, потому то жизнь сейчас заставляет нас учиться постоянно, а н только в школе, а во-вторых, для сегодняшних времен технологии – это самое главное", – сказала Ольга Ануфриева.

Директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова отметила, что содержание в школу "привнесут учителя и ученики".

"Мы поддержим любые идеи по оформлению, по дизайну, а идеи уже есть. Сейчас это здание, которое отвечает всем современным требованиям: есть оборудование, есть лаборатории, даже специальное место для занятий кулинарным искусством", - заявила она.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что механизм реализации проекта довольно трудоемкий. Прежде чем приступить к строительству, власти проработали порядка 10 тыс. страниц в сотне положений.

"Эта школа – первая в Сургутском районе, построенная по концессионному соглашению. Вторая будет в Солнечном, скоро планируется открытие. Школа современная, на 1100 мест. Оборудована по последнему слову техники. Здесь прекрасные условия не только для учебы, творческого развития, досуга, занятий спортом. Есть студия дизайна, телецентр, библиотека, кванториум, бассейн, зал хореографии. Я таких школ еще не видел. Очень рад за учеников Нижнесортымского", - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В этом учебном году в новое здание Нижнесортымской школы зайдут 2012 детей.