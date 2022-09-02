Глава МЧС принял присягу у екатеринбургских курсантов

В пятницу, 2 сентября, Екатеринбург с рабочим визитом посетил глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков.

Свой визит в уральскую столицу министр начал с участия в торжественной церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Как передает корреспондент Накануне.RU, перед началом мероприятия Александр Куренков поприветствовал собравшихся.

"Здравия желаю, товарищи курсанты!", - сказал Куренков.

"Здравия желаем, товарищ министр!", - хором последовал ответ.

После этого громко прозвучал текст присяги, и под музыкальное сопровождение будущим сотрудникам МЧС начали вручать удостоверения курсантов. Чеканя шаг, они по одному подходили к главе ведомства, отдавали честь, зачитывали текст и получали из его рук заветные корочки, после чего возвращались в строй.

На присягу пришли многочисленные родственники и друзья главных героев мероприятия. Они махали им руками и снимали происходящее на свои телефоны.

Когда торжественное вручение завершилось, грянул оркестр и первокурсники хором исполнили гимн России. Затем глава МЧС произнес напутственную речь.

"В тексте присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Мы несём ответственность перед Родиной и народом. Сотрудники МЧС спасли сотни жизней, приходя на помощь людям в самых разных регионах России и мира. Успехов вам в учебе и службе. В добрый путь!", - сказал Александр Куренков.

Также курсантов напутствовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что Уральский институт МЧС России - одно из самых авторитетных учебных заведений в стране. А заместитель уральского полпреда Александр Калиберда добавил, что спасение жизней - сложная и ответственная работа. Он заверил, что преподаватели приложат все усилия, чтобы из стен института вышли настоящие профессионалы.

После этого мероприятие было объявлено закрытым и курсанты, маршируя под звуки оркестра, игравшего "Прощание славянки", покинули площадь Советской армии. Напоследок глава МЧС отдал им честь.

Далее в планах министра – вручение государственных наград сотрудникам ГУ МЧС России по Свердловской области, особо отличившимся при исполнении служебных обязанностей. Кроме этого, Куренков намерен встретиться с руководством региона.

Напомним, Александр Куренков возглавил МЧС в конце мая этого года. Он является выходцем из спецслужб, служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.