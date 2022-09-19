20 Сентября 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

Из Сургута не выпустили возможного виновника смерти двух медсестер

В Сургуте пресечена попытка побега предполагаемого виновника смерти двух медсестер.
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"По нашей информации, старшая медсестра, которую многие считают одной из главных виновниц смерти медсестёр, объявлена в федеральный розыск, и недавно была "снята" с самолёта при попытке вылета из Сургута", - говорится в соцсетях профсоюза медработников "Действие".

Напомним, о смерти одной из медсестёр травматологической больницы стало известно в ноябре 2021 г., второй случай произошел в конце декабря того же года. Возможно, это были самоубийства. Позже на журналистку "Новой газеты" Изольду Дробину, которая приехала в больницу делать репортаж о трагедии, напал заместитель главврача этой клиники Андрей Матвеев. Во время потасовки пострадала техника, врач ударил журналистку по лицу. Пострадавшие написали заявление в полицию. В депздраве тогда заявили, что якобы журналисты нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим, просьбы покинуть помещение игнорировали и вели себя провокационно, в то числе, проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников. Журналисты эти обвинения опровергали.

Теги: Сургут, аэропорт, полет



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