В Госдуме сообщили, когда состоится референдум о вхождении ЛНР в состав РФ

Референдум о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время, считает депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия", координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Я думаю, референдум будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал он ТАСС.

По его словам, избирательная система республики на 100% готова к проведению референдума.

"Избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа. Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки", - сказал он.

Ранее стало известно, что Общественная палата (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.