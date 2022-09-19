В Госдуме сообщили, когда состоится референдум о вхождении ЛНР в состав РФ

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика ДНР и ЛНР
Коллаж, ДНР, ЛНР, Донецкая область, Луганская область, карта (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме сообщили, когда состоится референдум о вхождении ЛНР в состав РФ

Референдум о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время, считает депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия", координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Я думаю, референдум будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал он ТАСС.

По его словам, избирательная система республики на 100% готова к проведению референдума.

"Избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа. Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки", - сказал он.

Ранее стало известно, что Общественная палата (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Теги: Виктор Водолацкий, референдум, ЛНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.09.2022 20:44 Мск Пушилин предложил Пасечнику вместе готовить референдум о вхождении в РФ
Ранее 19.09.2022 19:20 Мск Общественная палата ДНР просит Пушилина незамедлительно провести референдум о вхождении в РФ
Ранее 25.08.2022 03:05 Мск СМИ: референдумы в ДНР, ЛНР и на других территориях вряд ли совместят с днем голосования в России
Ранее 18.08.2022 08:05 Мск Глава МИД ЛНР высказался о порядке проведения референдума в республике
Ранее 26.07.2022 10:08 Мск В ЛНР назвали причину ударов ВСУ из HIMARS по мирным целям
Ранее 15.07.2022 15:25 Мск В ЛНР появился штаб по подготовке референдума
Ранее 09.07.2022 20:43 Мск Обсуждение референдума в ЛНР о присоединении к России пока преждевременно
Ранее 02.06.2022 13:32 Мск Песков: Проведение референдума в Донбассе пока невозможно
Ранее 27.03.2022 21:15 Мск Пасечник объяснил свои слова о референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ
Ранее 27.03.2022 12:54 Мск Депутат Госдумы заявил, что сейчас для референдума на Донбассе неподходящий момент
Ранее 27.03.2022 11:45 Мск В ЛНР скоро пройдет референдум о вхождении в состав России - Пасечник


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Сравнить товары: ps4 покупайте в проверенных магазинах - www.mvideo.ru