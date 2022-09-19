Пушилин предложил Пасечнику вместе готовить референдум о вхождении в РФ

Глава ДНР Денис Пушилин предложил своему коллеге из ЛНР Леониду Пасечнику вместе готовить референдум о вхождении в состав РФ.

Запись разговора с Пасечником Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале. В коротком ролике он объясняет свою позицию.

Ранее стало известно, что Общественная палата (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.