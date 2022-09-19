Гастрономические предпочтения россиян по статистике приложения ЯRUS

Кулинарные пристрастия пользователей социальных сетей очень разнообразны. Какие блюда и рецепты собирают максимальное количество просмотров, лайков и комментариев, подскажет социальная сеть ЯRUS.

Самый популярный гастрономический хэштег ЯRUS – кулинария. По нему сделана треть запросов. В этом разделе публикуются в основном рецепты, но одним из самых топовых постов стала публикация про День папайи, который отмечается каждый третий четверг сентября.

Если создать ЯRUS (так в соцсети называется настроенный интерес пользователя) «рецепты», то можно каждый день получать тысячи различных кулинарных советов. Лидером последней недели стал рецепт пиццы в лаваше, опубликованный в ленте «ВкуснаяБЛОГика». С ним конкурировали сосиски в кляре в казане на костре из ленты «На Кухне с Николаем». А совет, как без усилий заготовить облепиху, стал откровением для подписчиков «Феерия вкуса Рецепты».

Благодаря креативному заголовку большое внимание привлек пост «Потрясающий антикризисный песочный пирог с творогом и тыквой». Автор подробнейшим образом расписал все этапы приготовления сладкого десерта, за что получил кучу лайков и комментариев.

В топ-3 кулинарных интересов пользователей вошли торты, а вот наибольший интерес читателей вызвал не сладкий, а селедочный торт от популярного фудблогера Инны Купиной.