19 Сентября 2022
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Общество За рубежом
Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

В Турции один из банков перестал выдавать лиры с карт "Мир"

В Турции частный банк Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы "Мир".

Банкоматы сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту. Три крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы "Мир", пишет ТАСС. Банкоматы вышеупомянутых банков без проблем выдавали наличные.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции за использование другими странами российской платежной системы "Мир". Сейчас она доступна в 11 странах, в том числе Турции, являющейся кандидатом на вступление в ЕС. Глава дипломатии ЕС Петер Стано заявил о том, что дискуссии на эту тему ведутся, но детали их не разглашаются. Стано отметил, что Турция должна согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем, поскольку хочет стать членом ЕС. В Турции с картами "Мир" работает не центральный банк (как, например, в Армении), а отдельные банки.

Теги: Мир, лира, Турция



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