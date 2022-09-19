Киргизия и Таджикистан договорились о мире на границе

Главы Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе.

"Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между странами, проведение работ по урегулированию ситуации. С киргизской стороны подписал я, с таджикской – председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - цитирует издание Turmush главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева.

Ранее, напомним, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В частности, лидеры государств обсудили обстановку на киргизско-таджикской границе.

"Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье", - заявили в пресс-службе Кремля.