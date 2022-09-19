Общественная палата ДНР просит Пушилина незамедлительно провести референдум о вхождении в РФ

Общественная палата (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

"Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума", - цитирует ТАСС обращение председателя палаты Алексея Кофмана, которое он зачитал на заседание палаты.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов озвучил желание жителей региона войти в состав России.