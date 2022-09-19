Жители Херсонщины призвали к референдуму, - замглавы ВГА

Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России.

"Жители Херсонской области обращаются и хотят как можно более быстрого проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что "референдум – не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос".

Напомним, ранее Стремоусов заявил, что референдум по присоединению к России пройдёт, и этому никто не помешает.

"Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдет в любом случае. Референдум пройдет в законном поле, и его проведению никто не помешает", - сказал Стремоусов.