"Роскосмос" требует с РКК "Энергия" более 200 миллионов за задержку строительства модуля орбитальной станции

"Роскосмос" требует с РКК "Энергия" неустойку и пени по госконтракту на строительство научно-энергетического модуля (НЭМ-1), который должен стать базовым модулем новой российской орбитальной космической станции.

Согласно данным картотеки столичного арбитражного суда, госкорпорация требует выплатить 182 млн руб. неустойки и 72 млн руб. пени по просроченному контракту. Разбирательство по делу назначено на октябрь.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда "Рскосмос" требует выплаты неустойки по этому проекту, реализация которого началась еще в 2012-м году. НЭМ-1 изначально предназначался для МКС, но теперь его планируется использовать в РОСС – отечественной станции. В целом стоимость работ оценивалась в 15 млрд руб.