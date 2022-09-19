Екатеринбургскому журналисту досталось от прокуратуры за пост о гибели Дугиной

Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев получил от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения закона. Об этом сам Фоминцев сообщил в своем Telegram-канале "ИродЪ Уральский".

Поводом стал его пост в интернете о гибели философа Дарьи Дугиной. В нем журналист пытался оправдать это преступление.

Впоследствии пост был удален, а Фоминцев принес извинения за неудачное высказывание.

Напомним, ранее известный телеведущий Владимир Соловьев призывал посадить Дмитрия Фоминцева "минимум на пять лет". Он также назвал журналиста "одним из бесов Екатеринбурга" и поинтересовался, не вступился ли за него бывший глава города Евгений Ройзман.