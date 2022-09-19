19 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске жители микрорайона пожаловались на разрушающееся здание детской поликлиники

В Челябинске жители микрорайона Чурилово пожаловались на разрушающееся здание поликлиники детской городской клинической больницы № 1, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здание детского отделения ГКБ в прямом смысле разваливается, здание дало приличную трещину! В это время ведется прием детей… Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск", - написала жительница в группе "А. Л. Текслер, помоги" в соцсети.

По словам жителей, в региональном минздраве знают о сложившейся ситуации.

Поликлиника была открыта в ноябре 2011 года. Она обслуживает около 2,5 тысячи детей и подростков. Учреждение рассчитано на сто посещений в смену.

Теги: поликлиника, дети,



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