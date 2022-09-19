ПГНИУ проведет траурные мероприятия в память о жертвах пермского стрелка

В Пермском государственном национальном исследовательском университете пройдут траурные мероприятия в память о погибших во время трагедии 20 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

"Завтра в ПГНИУ состоятся мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии 2021 года. В кампусе пройдет концерт памяти, организованный студентами вуза, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвященное комплексной безопасности вузов. Место для возложения цветов будет организовано рядом с восточным входом на территорию ПГНИУ, напротив корпуса пять. Оно будет доступно для всех. В 13.30 в кампусе университета будет объявлена минута молчания. Объявление и метроном прозвучат из динамиков Радио ПГУ", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.