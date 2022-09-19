Бюджет на трехлетку обеспечит финансовую устойчивость России, - Силуанов

19 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото:Накануне.RU

Бюджет на трехлетку обеспечит финансовую устойчивость России, - Силуанов

Бюджет на предстоящую трехлетку формируется так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость России.

"Мы готовим трехлетний бюджет сейчас так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, финансовую стабильность нашей страны. На Западе все время говорят, что финансы и экономику России скоро разорвет. Устойчивый бюджет – гарантия того, что ничего не разорвет", - сказал Силуанов во время выступления в Финансовом университете, его цитирует пресс-служба Минфина.

Бюджетные правила нужны, в частности, для того, чтобы бизнес мог прогнозировать, что государство собирается делать на предстоящие годы.

"Без этой предсказуемости бизнес не будет инвестировать и вкладываться в развитие. За сухими цифрами стоят люди, меры по стимулированию роста экономики, ведь бюджет – это инструмент, направленный на развитие. В этом ключе мы представляем его в парламенте", – отметил Антон Силуанов.

Силуанов полагает, что сегодня нужно мобилизовать все возможные собственные источники для развития экономики – бюджет, финансовый рынок, частные ресурсы, – чтобы они работали в нужных и приоритетных для страны сферах.

Теги: Антон Силуанов, Минфин РФ, финансовый университет, выступление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети