Бюджет на трехлетку обеспечит финансовую устойчивость России, - Силуанов

Бюджет на предстоящую трехлетку формируется так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость России.

"Мы готовим трехлетний бюджет сейчас так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, финансовую стабильность нашей страны. На Западе все время говорят, что финансы и экономику России скоро разорвет. Устойчивый бюджет – гарантия того, что ничего не разорвет", - сказал Силуанов во время выступления в Финансовом университете, его цитирует пресс-служба Минфина.

Бюджетные правила нужны, в частности, для того, чтобы бизнес мог прогнозировать, что государство собирается делать на предстоящие годы.

"Без этой предсказуемости бизнес не будет инвестировать и вкладываться в развитие. За сухими цифрами стоят люди, меры по стимулированию роста экономики, ведь бюджет – это инструмент, направленный на развитие. В этом ключе мы представляем его в парламенте", – отметил Антон Силуанов.

Силуанов полагает, что сегодня нужно мобилизовать все возможные собственные источники для развития экономики – бюджет, финансовый рынок, частные ресурсы, – чтобы они работали в нужных и приоритетных для страны сферах.