19 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Сотрудник пермского предприятия авиационной отрасли погиб на рабочем месте

В Перми слесарь-сборщик двигателей и агрегатов погиб на рабочем месте, на заводе "Редуктор-ПМ".

Как сообщили Накануне.RU в государственной инспекции труда Пермского края, трагедия произошла сегодня. Мужчина просто рухнул на пол, потеряв сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.

Компания "Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы" (сокращенное название "Редуктор-ПМ") создана на основе отдельного редукторного производства пермского моторостроительного холдинга "Пермские моторы" в 1995 году. "Редуктор-ПМ" – одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий.
Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии Ми-8/17, Ми-26(Т), Ми-28Н и "Ансат". В ближайшей перспективе будет налажен выпуск редукторов и трансмиссий для вертолета Ми-38.

"Редуктор-ПМ" активно участвует в проектах модернизации вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). В 2009 году поставлены первые серийные комплекты новой трансмиссии модели 8М для вертолетов серии Ми-8/17. Передаваемая мощность трансмиссии на хвостовой винт возросла более чем в два раза. Также она обеспечивает возможность работы в составе силовой установки вертолета с двигателями ВК-2500.

Теги: инспекция труда, слесарь, Редуктор-ПМ



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